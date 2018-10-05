05 октября 2018, 14:03Происшествия
Один из летчиков упавшего в Подмосковье Миг-29 находится в реанимации
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Один из летчиков разбившегося истребителя Миг-29 Михаил Кондратенко находится в реанимации городской больницы Жуковского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентство, летчик находится в сознании. Второго летчика Александра Крутова отпустили домой.
Экспериментальный МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье в пятницу утром. Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались.