Один из летчиков упавшего в Подмосковье Миг-29 находится в реанимации

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Один из летчиков разбившегося истребителя Миг-29 Михаил Кондратенко находится в реанимации городской больницы Жуковского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентство, летчик находится в сознании. Второго летчика Александра Крутова отпустили домой.

Экспериментальный МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье в пятницу утром. Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались.