Число пострадавших при падении крана в Химках достигло трех

05 сентября 2017, 14:37
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Число пострадавших при падении башенного крана в Химках увеличилось до трех, сообщает ТАСС. Еще два человека погибли.
ЧП произошло утром во время монтажа крана компанией "Вертикаль" на стройплощадке на Молодежной улице. Больше всего пострадали двое рабочих, находившихся вблизи крана. Они госпитализированы в Химкинскую центральную клиническую больницу. Один из них не подает признаков жизни, оба находятся в тяжелом состоянии.
В ликвидации последствий аварии участвуют 16 человек и четыре единицы техники. В Главгосстройнадзоре создали комиссию для расследования причин происшествия.
Генеральная подрядная организация на объекте – "Белславстройреконструкция". Ранее субподрядную организацию привлекали к административной ответственности за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии выполнения монолитных работ.
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