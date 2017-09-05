05 сентября 2017, 12:27Происшествия
Школу в Ивантеевке закрыли после инцидента со стрельбой
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Школу №1 в подмосковной Ивантеевке закрыли из-за инцидента со стрельбой, сообщает ТАСС. Пятого сентября учебное заведение работать не будет.
Отмечается, что учеников отпустили по домам. Занятия возобновятся в среду, 6 сентября.
Инцидент произошел во вторник утром. Ученик 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия, в результате пострадали несколько человек. По данным СМИ, учительница попала в реанимацию, получив ранение молотком.
Напуганные инцидентом ученики стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и также были госпитализированы. Полиция задержала хулигана.
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