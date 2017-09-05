Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Инцидент произошел во вторник утром. Полиция задержала хулигана. В настоящее время школьников и учителей вывели из здания школы на спортивную площадку.

По данным "Интерфакса" учительница школы в Ивантеевке попала в реанимацию, получив ранение молотком. Напуганные инцидентом ученики стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и также были госпитализированы.