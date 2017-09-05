05 сентября 2017, 12:00Происшествия
Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе
Фото: ТАСС/Татьяна Силина
Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Инцидент произошел во вторник утром. Полиция задержала хулигана. В настоящее время школьников и учителей вывели из здания школы на спортивную площадку.
По данным "Интерфакса" учительница школы в Ивантеевке попала в реанимацию, получив ранение молотком. Напуганные инцидентом ученики стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и также были госпитализированы.