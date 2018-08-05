По факту гибели восьми человек в ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Калужской области, в результате которого восемь человек погибли, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает РИА Новости.

Авария произошла в субботу на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Автомобиль Ford Focus столкнулся с Volkswagen Polo, движущимся в том же направлении. От удара Ford вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Последний ударил автомобиль Foton и перевернулся. Жертвами аварии стали восемь человек, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.