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Происшествия

05 августа 2018, 12:50

По факту гибели восьми человек в ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело

происшествия ДТП

Фото: youtube.com

По факту ДТП в Калужской области, в результате которого восемь человек погибли, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает РИА Новости.

Авария произошла в субботу на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Автомобиль Ford Focus столкнулся с Volkswagen Polo, движущимся в том же направлении. От удара Ford вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Последний ударил автомобиль Foton и перевернулся. Жертвами аварии стали восемь человек, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Число погибших в аварии в Калужской области выросло до восьми

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