Административный протокол составили на муфтия Москвы

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Участок мирового судьи №248 по Симоновскому району Москвы принял к рассмотрению административные протокол в отношении столичного муфтия Ильдара Аляутдинова.

Как следует из картотеки участка, муфтия и возглавляемое им Духовное управление мусульман (ДУМ) привлекают за нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Как уточнили ТАСС в суде, речь идет о составлении административных протоколов на выпуск религиозной литературы с нарушением в маркировке.

Нарушение влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов. Судебные заседания назначены на 25 июля.

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