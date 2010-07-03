Административный протокол составили на муфтия Москвы

Участок мирового судьи №248 по Симоновскому району Москвы принял к рассмотрению административные протокол в отношении столичного муфтия Ильдара Аляутдинова.
Как следует из картотеки участка, муфтия и возглавляемое им Духовное управление мусульман (ДУМ) привлекают за нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.
Как уточнили ТАСС в суде, речь идет о составлении административных протоколов на выпуск религиозной литературы с нарушением в маркировке.
Нарушение влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов. Судебные заседания назначены на 25 июля.
В апреле польские священники сожгли книги о Гарри Поттере. В огонь также отправили учения Ошо и вампирскую сагу "Сумерки".
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