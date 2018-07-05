Санитарный вертолет эвакуировал двух пострадавших при ДТП около Щербинки

Фото: департамент ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал двоих раненых с места ДТП на Симферопольском шоссе в районе Щербинки, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на Симферопольское шоссе, восьмой километр от МКАД, где произошло серьезное ДТП", – заявили представители ведомства. По данным пресс-службы, всего при инциденте пострадали пять человек, двое из них эвакуированы в специализированное лечебное учреждение.

Представители ведомства добавили, что раненых перевозят в сопровождении авиамедицинской бригады.