Из-за аномальной жары в Канаде погибли 17 человек

5 июля, 16:13 (обновлено 05.07.2018 16:38)
Фото: ТАСС/PA Images/Ryan Remiorz
Семнадцать человек погибли в Канаде из-за сильной жары, сообщает издание Globe and Mail. Ранее сообщалось о 15 погибших.
В Монреале, где температура достигла 40 градусов, скончались 12 человек. Синоптики прогнозируют, что жара здесь не спадет до пятницы.
Еще пять человек погибли в нескольких поселениях к востоку от города. Также аномальная жара зафиксирована в области Южное Онтарио.
Ежедневно в службу скорой помощи Монреаля приходит более 1,2 тысячи звонков. Власти города уже приняли меры во избежание более масштабных последствий, в частности, увеличился период работы бассейнов.
Также в Монреале и Торонто организованы "прохладительные центры", где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: