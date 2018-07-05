Из-за аномальной жары в Канаде погибли 17 человек

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Семнадцать человек погибли в Канаде из-за сильной жары, сообщает издание Globe and Mail. Ранее сообщалось о 15 погибших.

В Монреале, где температура достигла 40 градусов, скончались 12 человек. Синоптики прогнозируют, что жара здесь не спадет до пятницы.

Еще пять человек погибли в нескольких поселениях к востоку от города. Также аномальная жара зафиксирована в области Южное Онтарио.

Ежедневно в службу скорой помощи Монреаля приходит более 1,2 тысячи звонков. Власти города уже приняли меры во избежание более масштабных последствий, в частности, увеличился период работы бассейнов.

Также в Монреале и Торонто организованы "прохладительные центры", где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.