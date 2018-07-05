Названа причина смерти экс-участницы "Дома-2"

5 июля, 10:34
Фото: vk.com/idpelamp
По предварительным данным, причиной смерти экс-участницы телепроекта "Дом-2" Полины Лобановой стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Покойная гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – рассказал представитель полиции, передает Агентство "Москва".
Он также добавил, что девушка официально не имела в Москве определенного места жительства. Раньше она жила в 9-м районе Зеленограда. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве умерла одна из участниц телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова.
О смерти девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова в Instagram. Родственница попросила подписчиков оказать материальную помощь для организации похорон.
Тело Полины Лобановой нашли утром 4 июля в ванной. Первого июля девушка отпраздновала свой день рождения.
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