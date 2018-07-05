Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой

В Москве умерла одна из участниц телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова. О смерти девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова в Instagram.

Причина смерти не указывается. Родственница попросила подписчиков оказать материальную помощь для организации похорон.

Тело Полины Лобановой нашли утром 4 июля в ванной. Отмечается, что первого июля она отпраздновала свой день рождения.

Лобанова участвовала в шоу "Дом-2" с 14 октября по 2 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Москве погибла еще одна участница "Дом-2" Анастасия Тарасюк. 24-летняя девушка снимала жилье на 19-м этаже в элитном жилом комплексе "Золотые ключи" в столичном районе Раменки. Девушку, висящую на балконе, заметил прохожий. По сообщениям СМИ, Тарасюк страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога.