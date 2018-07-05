Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой

5 июля, 08:56
Фото: www.instagram.com
В Москве умерла одна из участниц телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова. О смерти девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова в Instagram.
Причина смерти не указывается. Родственница попросила подписчиков оказать материальную помощь для организации похорон.
Тело Полины Лобановой нашли утром 4 июля в ванной. Отмечается, что первого июля она отпраздновала свой день рождения.
Лобанова участвовала в шоу "Дом-2" с 14 октября по 2 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Москве погибла еще одна участница "Дом-2" Анастасия Тарасюк. 24-летняя девушка снимала жилье на 19-м этаже в элитном жилом комплексе "Золотые ключи" в столичном районе Раменки. Девушку, висящую на балконе, заметил прохожий. По сообщениям СМИ, Тарасюк страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога.
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