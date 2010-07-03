Мэр Омска во время инспекции дома упала в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина во время работы в Советском административном округе после сильного ливня попыталась перепрыгнуть большую лужу и упала. Видеозапись, на которую это попало, появилась в телеграм-канале "РУ ЧП".

Фадиной пришлось пробираться через грязь, чтобы осмотреть ремонт дома в Омске и пообщаться с подрядчиком. В какой-то момент путь ей преградила большая лужа. Фадина предложила: "Ну что, будем прыгать?" В попытке это сделать она потеряла равновесие и упала, запачкала костюм.



РИА Новости пишет со ссылкой на мэрию города, что Фадина отнеслась к этому случаю с иронией. После неприятной ситуации она продолжила работу. Также в омской администрации добавили, что Фадина не пострадала, обошлось без травм.

"Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям – лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой. Муниципалитету нужно подумать, потому что эти лужи идут под фундамент", – сказала Фадина.