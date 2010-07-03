СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастисия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в подмосковном Фрязине, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло 4 апреля. В одном из многоквартирных домов загорелась квартира. Потушив пожар, спасатели обнаружили тела троих человек. Погибшими оказались 28-летняя женщина и двое ее сыновей 2013 и 2014 годов рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.