В Ленинском районе водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ленинском районе Московской области произошло ДТП с участием пешехода, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе дома №4 на Новом шоссе в деревне Дрожжино сельского поселения Булатниковское.

По словам собеседника агентства, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

К настоящему моменту известно, что указанная автомашина является иномаркой. Это седан темного цвета, при этом машина имеет характерные механические повреждения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют местонахождение скрывшегося водителя.