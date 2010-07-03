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03:38

В Ленинском районе водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

происшествия ДТП

03:38

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ленинском районе Московской области произошло ДТП с участием пешехода, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе дома №4 на Новом шоссе в деревне Дрожжино сельского поселения Булатниковское.

По словам собеседника агентства, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

К настоящему моменту известно, что указанная автомашина является иномаркой. Это седан темного цвета, при этом машина имеет характерные механические повреждения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют местонахождение скрывшегося водителя.

происшествия ДТП

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