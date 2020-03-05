Новороссийск остался без света

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Новороссийске во вторник, 5 марта, произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. Об этом сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

На подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16:32 произошло отключение первой и второй системы шин, поскольку сработала система защиты. Что послужило причиной, не уточняется.

Срабатывание системы защиты привело к отключению девяти подстанций 110 кВ, обеспечивающих город электроэнергией.

Так, без света остались около 124,6 тысячи человек, а также предприятия местной промышленности. Мощность отключения составила 155 МВт.