Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло попал под обстрел Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает ТАСС.

Уточняется, что под огнем оказались редактор информагентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстрел начался в тот момент, когда группа Сергея Меняйло посетила позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из Республики Северная Осетия с гуманитарной помощью.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снаряды упали на территорию промышленного завода.

Под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

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