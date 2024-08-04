04 августа, 16:42Происшествия
ВСУ обстреляли Луганск
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Луганск, сообщает правительство ЛНР.
"Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется", – говорится в телеграм-канале правительства.
По данным военного эксперта Андрея Марочко, над городом сработали российские системы ПВО.
"Сбиты воздушные цели противника. Что именно сбили наши ПВО, уточняется", – рассказал он в беседе с ТАСС.
Также издание добавляет, что мощные взрывы прогремели в Донецке и Макеевке в соседней ДНР. Сейчас там работает система противовоздушной обороны, подчеркивают журналисты.
Ранее российские ПВО уничтожили украинский БПЛА, который пытался атаковать Белгородскую область. Атака была пресечена в 15 часов, а позднее в регионе вводили сигнал ракетной опасности.
ВС РФ за сутки уничтожили около двух тыс бойцов ВСУ