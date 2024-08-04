Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Луганск, сообщает правительство ЛНР.

"Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется", – говорится в телеграм-канале правительства.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, над городом сработали российские системы ПВО.

"Сбиты воздушные цели противника. Что именно сбили наши ПВО, уточняется", – рассказал он в беседе с ТАСС.

Также издание добавляет, что мощные взрывы прогремели в Донецке и Макеевке в соседней ДНР. Сейчас там работает система противовоздушной обороны, подчеркивают журналисты.

Ранее российские ПВО уничтожили украинский БПЛА, который пытался атаковать Белгородскую область. Атака была пресечена в 15 часов, а позднее в регионе вводили сигнал ракетной опасности.

