Посольству РФ в Минске пока неизвестно об аресте двух россиян за дачу взяток

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Посольству РФ в Минске пока не сообщали об аресте двух россиян, обвиняемым в даче взяток должностным лицам Белоруссии, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Комитет госбезопасности Белоруссии заявил об аресте граждан РФ. Их обвиняют во взятках бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.

По сведениям КГБ, представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину 148,6 тысячи долларов за помощь в продвижении интересов компании в Белоруссии. Россиянин признал вину, отмечают в белорусской спецслужбе.

При аресте главы "Белтелекома" россиянина задержали за передачу взятки в 15 тысяч евро. В КГБ пояснили, что по этому эпизоду он сотрудничает со следствием.