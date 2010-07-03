Возбуждено дело после гибели участников Stand Up в ДТП

Фото: страница Дениса Маловичко в Instagram

Уголовное дело возбуждено на Кубани, где в аварии на трассе Белореченск – Нижневеденеевский погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Два человека пострадали. Дело завели в отношении водителя Hyundai Accent по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта. Виновнику происшествия грозит до семи лет лишения свободы.

Вечером 3 мая вблизи станицы Рязанской столкнулись две машины Hyundai. Водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Водитель Hyundai Accent и пассажир второй иномарки госпитализированы.

РИА Новости передает, что жертвами стали участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. По информации СМИ, артисты ехали на концерт в Краснодар. Вместе с ними в автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar.