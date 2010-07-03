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09:05

Возбуждено дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре

происшествия

09:05

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Фото: телеграм-канал 112

СК возбудил дело после того, как в Крыму девочку едва не унесло в открытое море, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Место происшествия осмотрено, изъяты оболочка и гондола аэростата. Изъяты также различные документы на тепловой аэростат и документы на право управления воздушным судном.

3 мая воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, столкнулся с землей у подстанции "Кафа" у Феодосии. При ударе взрослых выбросило из корзины, а ребенка – 12-летнюю девочку из Самары – унесло.

После выгорания газа удалявшийся в сторону Феодосийского залива шар начал снижаться, а после опустился во дворе частного домовладения Феодосии. Ребенок не пострадал.

В Крыму девочку едва не унесло на воздушном шаре в открытое море

происшествия

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