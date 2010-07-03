Учредитель телекоммуникационной фирмы в столице избил полицейского

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Учредитель телекоммуникационной компании ООО "ТрилайнСистемс" Сергей Мартанов избил полицейского во время обыска. Инцидент произошел на северо-востоке столицы в офисе фирмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов. Когда правоохранители пришли с обыском, учредитель попытался уничтожить молотком жесткий диск, а когда полицейские попытались его остановить, мужчина оказал сопротивление и нанес старшему лейтенанту телесные повреждения.

Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы головы, шеи, рук и тазобедренного сустава. По факту произошедшего проводится проверка.