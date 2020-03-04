Трех человек спасли при пожаре в строящемся здании в центре столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в строящемся здании в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло на минус первом этаже в доме 7/9 на Смоленской площади. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Большинство рабочих сумели самостоятельно эвакуироваться.

Уточняется, что во время тушения огня сотрудники МЧС вывели из задымленной зоны на пятом этаже трех человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне женщину и двух хорьков спасли работники экстренной службы при пожаре в столичном районе Котловка. Пожар произошел по адресу: Севастопольский проспект, дом 20.

