Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:44

Трех человек спасли при пожаре в строящемся здании в центре столицы

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в строящемся здании в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло на минус первом этаже в доме 7/9 на Смоленской площади. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Большинство рабочих сумели самостоятельно эвакуироваться.

Уточняется, что во время тушения огня сотрудники МЧС вывели из задымленной зоны на пятом этаже трех человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне женщину и двух хорьков спасли работники экстренной службы при пожаре в столичном районе Котловка. Пожар произошел по адресу: Севастопольский проспект, дом 20.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика