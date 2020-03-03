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Москва 24

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Происшествия

14:01

Женщину и двух хорьков спасли при пожаре на юго-западе Москвы

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС по Москве

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире в столичном районе Котловка. При тушении огня работники экстренной службы спасли женщину и двух хорьков, сообщили Москве 24 в пресс-службе ведомства.

"Пожарные бегом поднялись по лестнице и начали вскрывать дверь в горящую квартиру. В ходе проведения разведки из горящей квартиры была спасена женщина", – сказали в МЧС. Как уточнили в оперативном подразделении, в момент происшествия женщина укрывалась от дыма в ванной комнате.

Спасатели вывели москвичку из горящего жилья при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания и передали на осмотр медикам. Затем из загоревшейся квартиры вынесли хорьков. Домашние животные не сопротивлялись и спокойно пошли к спасателям.

Пожар произошел по адресу: Севастопольский проспект, дом 20. Обстоятельства возгорания в квартире на юго-западе города выясняются.

Ранее жильцов эвакуировали из многоэтажки на улице Дурова из-за пожара. Дым быстро окутал верхние этажи.

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