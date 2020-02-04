Жителя Ступина обвинили в попытке похитить москвичку ради ее квартиры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителя подмосковного Ступина и его сообщницу обвиняют в попытке похищения москвички ради продажи ее квартиры, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, 32-летний местный житель предложил своей 37-летней знакомой похитить женщину, чтобы завладеть ее квартирой. Сообщники собирались продать квартиру, а деньги поделить пополам. Для этого обвиняемый решил найти исполнителя, который бы похитил 65-летнюю жительницу столицы за вознаграждение в миллион рублей.

О планах злоумышленника стало известно оперативникам, поэтому дальнейшие действия сообщников проходили под их контролем. 23 января, когда мужчина передавал предполагаемому исполнителю 73 тысячи рублей в виде задатка, его задержали и доставили к следователю

На допросе обвиняемый и его сообщница признали вину и раскаялись в содеянном. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на похищение человека. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины – домашний арест.

Ранее правоохранителям удалось задержать подозреваемых по делу о похищении имущества и присвоении организации. Злоумышленники вывели из числа руководителей фирмы по сделкам с автотранспортом гендиректора и по поддельным документам возложили его обязанности на себя. Общий ущерб от действий подозреваемых превысил 40 миллионов рублей.

