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17:06

В обломках самолета футболиста Салы найдено тело

происшествия за рубежом

17:06

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Фото: twitter.com/aaibgovuk

Спасатели обнаружили внутри потерпевшего крушение самолета, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, по меньшей мере одно тело. Об этом говорится в заявлении Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

В сообщении указывается, что к самолету, затонувшему в Ла-Манше, был направлен подводный аппарат. На снятом им видео можно увидеть тело одного из погибших.

В AIBB подчеркнули, что предварительный доклад о крушении самолета будет опубликован через месяц после даты крушения.

Эмилиано Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф", выступающий в Английской Премьер-лиге, в январе текущего года. Это стал самый дорогой трансфер в истории валлийского клуба. "Кардифф" заплатил за футболиста 15 миллионов фунтов.

21 января Сала вылетел из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете Piper PA-46 Malibu. Вскоре воздушное судно пропало с радаров. Власти Великобритании организовали поиски самолета с футболистом и пилотом Дэвидом Ибботсоном, однако спустя два дня операция была прекращена.

Многие известные футболисты, в том числе аргентинец Лионель Месси, пожертвовали средства на продолжение поисков пропавшего самолета. Его обломки обнаружили специалисты частной компании на дне Ла-Манша утром 3 февраля.

На дне Ла-Манша найден пропавший самолет футболиста Салы

происшествия за рубежом

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