Движение на Волхонке перекрыли из-за пожара в музее имени Пушкина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение на улице Волхонка в центре Москвы перекрыли из-за пожара в расположенном там музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Дорогу перекрыли полностью. Сейчас там работают экстренные службы, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОДД.

Водителей просят объезжать данный участок по Пречистенской набережной. Кроме того, автомобилистов предупредили о возможном осложнении движения на прилегающих к Волхонке улицах.

Пожар произошел на улице Волхонка, дом 10. Там находится отдел личных коллекций, основное здание ГМИИ расположено рядом. С крыши идет черный дым. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции. Дальнейшие сведения, в том числе площадь пожара, уточняются.