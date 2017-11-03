Пожар произошел в Музее имени Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло в Музее имени Пушкина по адресу улица Волхонка, дом 10. Там находится отдел личных коллекций, основное здание ГМИИ расположено рядом.

С крыши идет черный дым, сообщает Агентство "Москва". На место происшествия прибыли пожарные и проводят разведку. Как передает телеканал Москва 24, приехала также скорая помощь.

Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции. Дальнейшие сведения, в том числе площадь пожара, уточняются.

Движение поблизости от музея затруднено.

ГМИИ имени Пушкина – одно из самых крупных в России художественных собраний зарубежного искусства, коллекция которого насчитывает 700 тысяч экспонатов. Музей ежегодно посещает около миллиона человек.

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