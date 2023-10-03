Средства ПВО РФ уничтожили украинскую ракету "Нептун" над Черным морем

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские средства ПВО уничтожили над Черным морем украинскую противокорабельную ракету "Нептун", направлявшуюся в сторону Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"3 октября около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью черноморской акватории, недалеко от побережья Крыма.

На днях российские средства ПВО сбили над полуостровом две вражеские оперативно-тактические ракеты "Гром-2". Их обломки упали на территории Джанкойского района Крыма.



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