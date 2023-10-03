Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 21:09

Происшествия

Средства ПВО РФ уничтожили украинскую ракету "Нептун" над Черным морем

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские средства ПВО уничтожили над Черным морем украинскую противокорабельную ракету "Нептун", направлявшуюся в сторону Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"3 октября около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью черноморской акватории, недалеко от побережья Крыма.

На днях российские средства ПВО сбили над полуостровом две вражеские оперативно-тактические ракеты "Гром-2". Их обломки упали на территории Джанкойского района Крыма.

Российские воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика