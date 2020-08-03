Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Hue"

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла в городском округе Балашиха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 05:00 на 20-м километре трассы М7 "Волга". Там столкнулись автомобиль Toyota и грузовик.

В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Накануне сообщалось, что в Красногорске в результате столкновения с машиной погиб мотоциклист. Авария произошла на 24-м километре Волоколамского шоссе.

