В Краснодаре загорелся трехэтажный торговый центр

Кровля склада торгового центра "Северяне" загорелась в Краснодаре, огнем охвачена площадь в 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера "01" в 15:29. Посетителей ТЦ эвакуировали. Густой черный дым виден из разных районов города.

Здание расположено по адресу: улица Уральская, строение 210. Борьбу с огнем в настоящее время ведут более 100 человек и свыше 20 единиц техники. В готовность приведена авиация МЧС России.

По информации очевидцев, пострадал один человек, который отравился угарным газом.