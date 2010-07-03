В старинном городе Бельгии появилась реклама супружеских измен

Фото: travel.sygic.com

Жители старинного бельгийского городка Нивель (провинция Валлонский Брабант) возмутились рекламой сайта знакомств, который построил свою кампанию на шутках про супружеские измены. Рекламу расклеили в общественных местах.

Город был основан еще в VII веке аббатством святой Гертруды Нивельской. Поэтому местные жители нашли неуместным такую смелую рекламу. Плакаты гласят: "В отличие от антидепрессантов, любовник не требует затрат социального страхования", "Мы не предоставляем карт верных клиентов".

Мэр Нивеля Пьер Юар попросил экспертов провести оценку рекламной акции. Анализ показал, что реклама законна, поэтому власти не могут применить к ней санкций. Местные жители при этом продолжают негодовать, не понимая, какие ценности может пропагандировать эта реклама. На официальной странице Нивеля в Facebook развернулась дискуссия на эту тему.

"Рекламировать измены, разбивать семьи и ранить детей... Куда катится мир? Я шокирована, что коммуна разрешает это!" – пишет пользователь Александра Мижо.

Мэр Нивеля Пьер Юар попросил экспертов провести оценку рекламной акции. Анализ показал, что реклама законна, поэтому власти не могут применить к ней санкций.