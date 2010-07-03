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19:33

Уголовное дело возбуждено после ДТП под Тверью

происшествия ДТП

19:33

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Фото: СК РФ

По факту ДТП на 15-м километре трассы Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – водитель легкового автомобиля.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") в отношении водителя легкового автомобиля", – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Авария произошла в 12:50 в Тверской области. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В числе пострадавших – водитель и пассажир иномарки, а также девять пассажиров маршрутки.

Несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

В пресс-службе правительства региона сообщили, что состояние здоровья пострадавших не вызывает опасений у медиков. Пять человек сейчас находятся в отделении травматологии, еще двое – в реанимации.

Известно, что микроавтобус совершал поездку по маршруту "Сергиев Посад – Тверь". Компания "Интершина", которой принадлежит автомобиль, имеет лицензию на осуществление перевозок.

происшествия ДТП

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