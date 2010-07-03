В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали 11 человек

В Тверской области в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса пострадали 11 человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 12:50 на 15-м километре трассы Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В числе пострадавших – водитель и пассажир иномарки, а также девять пассажиров маршрутки. Три человека сейчас находятся в реанимации.

Несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Известно, что микроавтобус совершал поездку по маршруту "Сергиев Посад – Тверь". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.