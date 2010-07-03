Один человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадал как минимум один человек. Столкнулись четыре автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД.

Авария случилась в районе дома №72. Обстоятельства выясняются.

Серию ДТП столице в воскресенье, 3 марта, спровоцировали метель и гололед. Авария с участием 19 автомобилей произошло на 60-м километре кольцевой автодороги. Кроме того, ДТП также произошло на 95-м километре МКАД – там столкнулись шесть автомобилей. Движение на участке сильно затруднено. Пострадал как минимум один человек.