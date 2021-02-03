Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте потушен

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Пожарные потушили возгорание в административном здании на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В 13:19 возгорание на Ленинградском проспекте ликвидировано... Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа были спасены пять человек", – уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пожар в здании на Ленинградском проспекте произошел в среду днем. По уточненным данным, возгорание распространилось на третьем этаже дома 47, строения 4.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Площадь возгорания составляет более 3 500 квадратных метров.

Во время тушения огня пропали трое пожарных. Позднее стало известно, что в помещении обнаружили тело предположительного сотрудника склада.