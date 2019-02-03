Маршрутка врезалась в снегоуборочную машину в Саратове

Фото: vk.com/saratov_story

Три человека пострадали в аварии с участием маршрутки в Саратове, сообщает "Интерфакс". Детей среди пострадавших нет.

ДТП произошло в 11:15 на улице Пензенская. Маршрутный автобус №99 столкнулся с ковшом снегоуборочной машины.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины аварии.