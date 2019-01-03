На западе Москвы потушен пожар в гаражном комплексе

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На западе Москвы произошел пожар в гаражном комплексе. Об этом сообщает столичное МЧС.

Возгорание произошло 3 января около 12 часов дня на Большой Очаковской улице, дом 4, строение 5. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Спустя полчаса пожар был локализован, а еще через 10 минут ликвидирован. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что сгорели четыре автомобиля.

Накануне произошел пожар в металлическом ангаре на юго-востоке столицы. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.