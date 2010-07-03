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Происшествия

05:39

Пожар произошел в школе в Приморье, из здания эвакуированы более 550 человек

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар случился в школе в городе Фокино Приморского края. Из-за возгорания из здания были эвакуированы более 550 человек. Об этом передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Второго декабря в 9:53 (2:53 по московскому времени) на пульт пожарной охраны ЗАТО Фокино поступило сообщение о возгорании в школе №251 <...> В 10.00 по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения 25-го Спецуправления МЧС России и приступили к тушению. До прибытия огнеборцев из здания учебного заведения работниками учреждения были эвакуированы 554 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные были размещены в соседних гимназиях. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасателями было установлено, что на первом этаже на площадь 1 квадратный метр загорелись полы. Очаг пожара находился в подсобном помещении. В 10:30 (3:30 по московскому времени) возгорание было ликвидировано.

Причины пожара пока остаются неизвестными.

Ранее возгорание произошло в квартире в Северном Бутове. В результате два человека пострадали. Их состояние врачи оценили как тяжелое.

В воскресенье, 1 декабря, огонь охватил склад на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По неподтвержденным данным, в металлическом ангаре могли находиться газовые баллоны.

Пожар на складе в Тушине потушили

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