Прокуратура проведет проверку по факту задержки рейса из Шереметьево в Доминикану

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Транспортная прокуратура проведет проверку по факту задержки рейса авиакомпании Nordwind из аэропорта Шереметьево в Доминиканскую Республику. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Агентство "Москва".

Проверкой займется Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее сообщалось, что почти 500 пассажиров не могут вылететь 2 января из Шереметьево в Доминикану из-за технической неисправности самолета.