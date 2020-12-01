Стало известно о состоянии сотрудников посольства РФ после ЧП в Кабуле

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Пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко сообщил о состоянии сотрудников посольства России, машина которых была повреждена при инциденте с подрывом в Кабуле. По его словам, госпитализация дипломатам не понадобилась, пишет РИА Новости.

"Нет. Никто не пострадал. Машину я видел, с ней ничего серьезного", – отметил пресс-атташе.

Ранее в Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль дипмиссии РФ. В Москве отреагировали на инцидент и потребовали его тщательного расследования со стороны Кабула. Также Россия призвала принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности.