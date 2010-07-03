Движение по Садовому кольцу восстановили после пожара на Большой Сухаревской площади

Фото: Агентство "Москва”/Мобильный репортер

Движение по Садовому кольцу восстановлено после пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской площади. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

"Движение по Садовому кольцу восстановлено. Дублер и Ананьевский переулок пока перекрыты", – сообщили представители организации.

Ранее сообщалось, что к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые руководили движением на месте. Сообщалось, что из-за размещения спасательной техники был занят правый ряд на внутренней стороне Садового кольца.

Возгорание произошло в пятницу, 1 ноября, в одной из квартир восьмиэтажного жилого дома по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Впоследствии огонь перекинулся со второго на другие этажи. Жильцов дома оперативно эвакуировали. Никто из них не погиб, троих человек госпитализировали.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, возгорание могло произойти из-за небрежного обращения с огнем. В квартире, которая стала очагом пожара, проживал мужчина, злоупотребляющий спиртным.