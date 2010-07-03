Уголовное дело завели по факту стрельбы у башни "Эволюция"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Возбуждено уголовное дело после стрельбы неизвестных на Mercedes по стаканам у забора башни "Эволюция" в "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел еще летом текущего года. Неизвестные люди на Пресненской набережной стреляли из неустановленного оружия в пустые стаканы, расставленные возле башни "Эволюция". Сейчас их разыскивают.

Ранее сообщалось, что водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Мневники у дома № 23.

