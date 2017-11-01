Студенты московского колледжа рассказали о погибшем учителе ОБЖ

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Студенты московского колледже, где произошло двойное убийство, рассказали о погибшем преподавателе ОБЖ. Учащиеся положительно отозвались о нем.

Они отметили, что учитель помогал сдавать задолженности. По словам одного из студентов, преподаватель был хорошим человеком и имел двоих детей.

"Очень добрый был, оценки хорошие ставил. Вообще ни с кем не конфликтовал", – добавил студент, передает RT.

Инцидент произошел 1 ноября в политехническом колледже № 42, расположенном на Гвардейской улице. Тела двух погибших обнаружил один из сотрудников учреждения. Ими оказались 44-летний учитель ОБЖ Сергей Данилов и 18-летний студент Андрей Емельянников.

По предварительным данным, студент нанес смертельные травмы преподавателю, после чего покончил жизнь самоубийством. На месте преступления были обнаружены нож и электропила. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Подробнее о том, что известно о случившемся, читайте в нашем материале.