Полиция разыскивает подозреваемых в ограблении двух квартир жены солиста "Би-2"

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В центре столицы обокрали квартиры жены солиста рок-группы "Би-2" Игоря Бортника, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме на улице 1905 года. Злоумышленники вскрыли две расположенные по соседству квартиры, и похитили бижутерию на сумму 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, следы перчаток, замки с ключами от обеих квартир и пассатижи.

Записи с камер наблюдения показали, что подозреваемыми являются четверо мужчин кавказской наружности в возрасте 35-40 лет. Сейчас устанавливаются их личности.