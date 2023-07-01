Число погибших в ДТП на западе Кении выросло до 52

Фото: ТАСС/AP Photo

В ДТП на западе Кении погибли 52 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации округа Керичо Эрика Мутаи.

Он добавил, что еще 30 человек получили ранения. Власти ведут расследование происшествия.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 30 июня между городами Керичо и Накуру. Водитель грузовика потерял управление и врезался в находившиеся рядом машины и мотоциклы. Затем он въехал в расположенный рядом с дорогой рынок. Водитель грузовика погиб.

Ранее один человек погиб и 14 получили ранения в крупном ДТП на юге Италии. По информации пожарной службы провинции Авеллино, следовавший из Рима в Неаполь автобус, в котором находились 38 пассажиров и два водителя, вылетел за пределы автодороги после столкновения с пятью другими автомобилями.

До этого не менее 12 человек погибли после ДТП в турецком городе Антакья. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил соболезнования близким погибших.

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге