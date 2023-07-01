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18:31

Происшествия

МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за ситуации с беспорядками

Фото: ТАСС/AP Photo/Jean-Francois Badias

МИД Франции направил подкрепление в Марсель и Лион по требованию местных властей из-за невозможности контроля массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего юноши, передает РИА Новости.

"После городского насилия, случившегося вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение о выделении значительного подкрепления к задействованным средствам кроме личного состава национальной полиции и RAID (ее элитное подразделение – Прим. ред.)...", – уточнила в Twitter префектура полиции департамента Буш-дю-Рон, где находится город.

Телеканал BFMTV также сообщал, что в Лион для подкрепления планируют направить восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8), представляющую собой подразделение спецназначения, целью которого выступает восстановление и поддержание общественного правопорядка.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков прошедшей ночью, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде, уточняет телеканал.

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