Движение затруднено на Ленинградском проспекте из-за упавшего с фуры контейнера

Движение затруднено на Ленинградском проспекте из-за упавшего с фуры контейнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение транспорта осуществляется по 1, 4, 5 полосам движения в сторону центра. Движение затруднено на 0,7 километра", – сказали в пресс-службе.

Два дня назад движение было осложнено на участке Севастопольского проспекта на юге столицы из-за ДТП. Авария произошла на пересечении с Загородным шоссе. Там толкнулось два автомобиля.

В этот же день две машины столкнулись на МКАД в Москве. Авария произошла на 7-м километре автодороги. Жертвами аварии стали два человека.

