ТЦ "Капитолий Марьина Роща" прекратил работу

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Очевидцы рассказали о закрытии торгового центра "Капитолий Марьина Роща" в Москве. Двери здания опечатали судебные приставы. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на своих слушателей.

Очевидцы передали, что ТЦ на Шереметьевской улице прекратил работу еще 30 апреля. Сотрудники центра говорят, что он не будет работать 90 дней.