Пьяный водитель врезался в автобус и троллейбус в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Нетрезвый водитель легковушки столкнулся с автобусом и троллейбусом на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло по адресу: улица Нижние Поля, дом 19, строение 1. Мужчина за рулем Dodge врезался в автобус и троллейбус.

В автобусе и троллейбусе пассажиров не было, движение в районе аварии не перекрывалось. Сейчас водителя автомобиля осматривают медики скорой помощи.