На конкурсе профмастерства определили лучшего сварщика столицы

В Москве подвели итоги профессионального конкурса "Московские мастера – 2015" среди электросварщиков ручной сварки. В предварительном этапе соревнования приняли участие 86 специалистов, 14 из которых прошли в финал.

В качестве практического задания конкурсантам нужно было выполнить контрольно-сварное соединение трубы диаметром 159 миллиметров и толщиной стенки шесть миллиметров с разделкой кромок по ГОСТу, сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

Лучше всех с заданием справился представитель ООО "КРОСТ-Д" Роман Якубенко, набравший рекордное количество баллов – 91,5 балла. На втором месте оказался сотрудник ЗАО "Мосфундаментстрой-6" Артем Пикалин. По итогам конкурса он получил 86,8 балла. В тройке лидеров также Сергей Борисов, представлявший ОАО "УЖС-1", входящего в холдинг "Компания "Главмосстрой", с 79 баллами.

По итогам соревнований призеры и участники были награждены почетной грамотой президиума Московского городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Дипломы и денежные премии победителям городского конкурса "Московские мастера – 2015" в преддверии Дня города вручит Сергей Собянин.

"Специальность "электросварщик ручной сварки" – одна из самых востребованных. Высокие объемы строительства в Москве, применение современных технических, технологических и архитектурных решений одновременно диктуют повышенные требования к качеству возводимых объектов и создают спрос на специалистов высокой квалификации", – отметил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев.