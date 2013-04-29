Посмотреть проекты межевания застроенных кварталов можно онлайн

Москвичи смогут посмотреть проекты межевания застроенных кварталов города в режиме онлайн. На информационном портале "Электронный атлас" добавлен новый раздел в категорию "Территориальное планирование", информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Каждый гражданин, введя свой адрес, сможет увидеть, есть проект межевания или нет, и при его наличии, те границы земельного участка, которые положены в соответствии с действующими нормативами для эксплуатации соответствующего дома", - заявил глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

Картой могут воспользоваться и предприниматели, желающие оформить землю под зданиями, собственниками которых они являются. Кроме того, коммерсанты смогут скорректировать уже оформленный участок согласно границам, установленным проектом межевания, добавили в ведомстве.